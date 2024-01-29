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13:01, 29 января 2024Ценности

Раскрыта связь между прической Трампа и его настроением

Фото: Ronda Churchill / Reuters

Инсайдеры раскрыли журналистам Page Six связь между прической бывшего президента США Дональда Трампа и его настроением.

Анонимные источники заявили, что цвет волос политика напрямую зависит от его усидчивости. По словам собеседников издания, оттенок прически Трампа варьируется от темно-русого до светлого или ярко-оранжевого в зависимости от того, на какое время парикмахер сможет заставить его сидеть спокойно.

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Поскольку экс-глава США ненавидит сидеть с краской на волосах и всегда торопит парикмахера, цвет его волос постоянно меняется каждые несколько недель. «Чаще всего Трамп светлый, потому что нетерпеливый и дает парикмахеру от 30 до 45 минут на то, чтобы сделать всю работу», — заключили инсайдеры.

В ноябре 2020 года пользователи сети вспомнили, какую сумму Трамп потратил на прическу за период президентства. Известно, что только за 13 лет съемок американского телешоу The Apprentice, создателем которого является политик, на средства по уходу за волосами и услуги парикмахера он потратил около 70 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей).

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      Карина Черных
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