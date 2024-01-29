Расправившегося с мужчинами из-за громкой музыки россиянина отправили в СИЗО

В Саранске арестовали жителя, убившего 2 мужчин из-за громкой музыки в машине

Суд в Саранске отправил под стражу 43-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над двумя мужчинами из-за громкой музыки в машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Мордовия.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время арестованному предъявят обвинение.

По данным следствия, все произошло ночью 27 января. Злоумышленник, предположительно, в ходе ссоры нанес двум 28-летним мужчинам, которые громко слушали музыку в машине около многоэтажного дома, колото-резаные удары. Потерпевшие не выжили.

Ранее суд приговорил к восьми годам колонии 32-летнего жителя Пензы, который забил водителя палкой из-за громкой музыки в машине.

