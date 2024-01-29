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12:51, 29 января 2024Среда обитания

Россиян предупредили о погодных аномалиях

Вильфанд: почти на всей территории России температура будет выше нормы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» 

На текущей неделе почти на всей территории России будет наблюдаться температура существенно выше нормы. О погодных аномалиях россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает RT.

Вильфанд отметил, что в особенности прогноз касается севера европейской России и азиатскую часть страны. «Температуры будут выше нормы на 8-10 градусов Цельсия. В конце января и начале февраля нормы очень низкие, поэтому вместо 40-градусных морозов будут 30-градусные», — рассказал синоптик.

Необычные температуры связаны с перемещением по Северному Ледовитому океану циклона, который несет тепло с Атлантики. В результате холодные воздушные массы севера не будут поступать в умеренные широты, благодаря чему в этих регионах станет теплее.

В Москве также ожидается аномальное тепло — на пять-шесть градусов выше нормы. В то же время на юге европейской части России температурный фон не нарушит норму.

Ранее сообщалось, что в конце января в Москве ожидается высокое атмосферное давление, а в первых числах февраля столица упадет в глубокую барическую ложбину.

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      Александра Качан
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