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06:12, 30 января 2024Россия

Россиянам назвали их святую обязанность

Наиль Мухитов: святая обязанность россиян — защита традиционных ценностей

Святая обязанность россиян — защита традиционных ценностей, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов.

Также жители России должны правильно воспитывать молодежь и бороться с попытками переписать историю страны под давлением Запада. Как считает Мухитов, Запад до сих пор не может понять, что ему не сломить дух русского народа и не поработать Россию.

В качестве примера сотрудник Совбеза привел блокаду Ленинграда. «В 1941 году Гитлер издал директиву, предписывающую фашистским войскам стереть Ленинград с лица земли. Но Ленинград выстоял благодаря мужеству и самоотверженности его жителей и советских воинов», — рассказал Мухитов..

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