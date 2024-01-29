Россиянин устроил стрельбу из-за парковки около школы

В Краснодаре возбудили дело против стрелявшего у школы из-за парковки жителя

В Краснодаре возбудили дело в отношении 41-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из-за места у школьной парковки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина подозревается в совершении преступления по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По данным следствия, фигурант стал стрелять в результате конфликта из-за парковки с другим жителем. Сам подозреваемый факт стрельбы отрицает. По его словам, он использовал только перцовый баллончик.

Мужчине грозит до семи лет заключения. Его заключили под стражу.

Устанавливается оружие преступления.

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