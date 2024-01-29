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18:24, 29 января 2024Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу из-за парковки около школы

В Краснодаре возбудили дело против стрелявшего у школы из-за парковки жителя
СюжетСтрельба в школе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Краснодаре возбудили дело в отношении 41-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из-за места у школьной парковки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина подозревается в совершении преступления по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По данным следствия, фигурант стал стрелять в результате конфликта из-за парковки с другим жителем. Сам подозреваемый факт стрельбы отрицает. По его словам, он использовал только перцовый баллончик.

Мужчине грозит до семи лет заключения. Его заключили под стражу.

Устанавливается оружие преступления.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали троих треш-блогеров, публиковавших видео с драками в сети.

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