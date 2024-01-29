69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:33, 29 января 202469-я параллель

Российские школьники впервые за десятки дней увидели солнце и попали на видео

Школьники из Норильска увидели лучи солнца после полярной ночи и попали на видео

Школьники из Норильска впервые после долгой полярной ночи увидели лучи солнца и попали на видео. Кадры опубликованы в сообществе «Ленты.ру» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах одна из российских школьниц первой замечает лучи солнца и приветствует их взмахом руки, а другие дети отвлекаются от урока ради непривычного зрелища. В итоге весь класс оказывается перед окном и любуется солнцем.

Ежегодно за полярным кругом наступает полярная ночь — солнце не встает из-за горизонта дольше суток. Длительность полярной ночи меняется в зависимости от расположения конкретной географической точки относительно оси вращения Земли.

В Мурманске полярная ночь продолжается с 2 декабря по 10 января — она длится 40 дней, а в Норильске ее продолжительность составляет 45 суток. О жизни в условиях прошедшей полярной ночи «Ленте.ру» рассказывали жители Крайнего Севера.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

      В российском регионе устроили рейд на мигрантов с применением новой тактики

      Росгвардейцы уничтожили бойцов ВСУ на запорожском направлении с помощью дронов

      Россиянам назвали дешевые и надежные подержанные авто

      На Украине заявили о потере части суверенитета

      Посол Украины заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по Приднестровью

      Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат

      Экс-следователь получил срок из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

      Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше