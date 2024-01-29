Российские школьники впервые за десятки дней увидели солнце и попали на видео

Школьники из Норильска увидели лучи солнца после полярной ночи и попали на видео

Школьники из Норильска впервые после долгой полярной ночи увидели лучи солнца и попали на видео. Кадры опубликованы в сообществе «Ленты.ру» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах одна из российских школьниц первой замечает лучи солнца и приветствует их взмахом руки, а другие дети отвлекаются от урока ради непривычного зрелища. В итоге весь класс оказывается перед окном и любуется солнцем.

Ежегодно за полярным кругом наступает полярная ночь — солнце не встает из-за горизонта дольше суток. Длительность полярной ночи меняется в зависимости от расположения конкретной географической точки относительно оси вращения Земли.

В Мурманске полярная ночь продолжается с 2 декабря по 10 января — она длится 40 дней, а в Норильске ее продолжительность составляет 45 суток. О жизни в условиях прошедшей полярной ночи «Ленте.ру» рассказывали жители Крайнего Севера.