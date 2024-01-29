Российскую медсестру осудили за лишение жизни 10-месячной девочки

На Кубани медсестру, виновную в смерти малыша, приговорили к ограничению свободы

Темрюкский районный суд приговорил к двум годам ограничения свободы 25-летнюю медсестру Алевтину Чалову, которая ненадлежащим образом оказала помощь поступившей в отделение десятимесячной девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщину признали виновной по части 2 статьи 109 УК РФ. Ее также лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года. В зале суда подсудимая вину не признала.

По данным следствия, женщина занимала должность медицинской сестры в отделении анестезиологии-реанимации Темрюкской центральной районной больницы с апреля 2021 года. 12 февраля 2023 года в медицинское учреждение поступила десятимесячная девочка с термическим ожогом, которой было назначено соответствующее лечение.

Во время исполнения своих обязанностей женщина промыла катетер, установленный в вене ребенка, не тем препаратом, в результате чего состояние малолетней резко ухудшилось. В результате проведенных манипуляций девочка не выжила.

