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15:27, 29 января 2024Мир

Совет ЕС продлил санкции против России

Совет ЕС автоматически продлил санкции против России до 31 июля
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) автоматически продлил санкции против России сроком на шесть месяцев до 31 июля. Об этом говорится в официальном заявлении Евросовета.

«Совет ЕС сегодня продлил на шесть месяцев запретительные меры против России за действия по дестабилизации Украины до 31 июля 2024 года», — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что впервые санкции были введены в 2014 году, охватывая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, а также промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Также 29 января ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной. В частности, ей запрещен въезд на территорию ЕС.

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      Максим Габриелян
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