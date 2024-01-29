Совет ЕС продлил санкции против России

Совет ЕС автоматически продлил санкции против России до 31 июля

Совет Европейского союза (ЕС) автоматически продлил санкции против России сроком на шесть месяцев до 31 июля. Об этом говорится в официальном заявлении Евросовета.

«Совет ЕС сегодня продлил на шесть месяцев запретительные меры против России за действия по дестабилизации Украины до 31 июля 2024 года», — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что впервые санкции были введены в 2014 году, охватывая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, а также промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Также 29 января ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной. В частности, ей запрещен въезд на территорию ЕС.