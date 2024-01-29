WSJ: военные из США приняли дрон террористов за свой и пропустили атаку на базу

Американские военные пропустили атаку дрона террористов на свою базу на Ближнем Востоке, потому что приняли его за свой беспилотник. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Как уточняет издание, нападение беспилотника совпало по времени с возвращением американского дрона на базу США на иордано-сирийской границе.

«Возвращение американского беспилотника привело к некоторой путанице в отношении того, был ли прилетевший дрон [вражеским]», — к такому выводы пришли чиновники.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пообещал ответить на удары по американским военным на Ближнем Востоке. По его словам, США сделают это в то время и тем способом, который посчитают подходящим.