Стало известно об ударе Израиля по центру иранских советников в Сирии
Tasnim: Израиль нанес удар по центру иранских советников в пригороде Дамаска
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по центру иранских советников в пригороде Дамаска в Сирии. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что при атаке уничтожено несколько жилых домов и пострадали несколько мирных жителей, однако не уточняется, есть ли пострадавшие среди иранских советников.
Иранское агентство со ссылкой на Минобороны Сирии также сообщило, что удар нанесли с воздуха по ряду районов к югу от Дамаска со стороны Голанских высот.
Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты ответа на атаку на американскую базу в Иордании, в том числе не исключают возможность проведения секретной операции против Ирана.