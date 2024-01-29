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16:00, 29 января 2024Мир

Стало известно об ударе Израиля по центру иранских советников в Сирии

Tasnim: Израиль нанес удар по центру иранских советников в пригороде Дамаска
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по центру иранских советников в пригороде Дамаска в Сирии. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что при атаке уничтожено несколько жилых домов и пострадали несколько мирных жителей, однако не уточняется, есть ли пострадавшие среди иранских советников.

Иранское агентство со ссылкой на Минобороны Сирии также сообщило, что удар нанесли с воздуха по ряду районов к югу от Дамаска со стороны Голанских высот.

Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты ответа на атаку на американскую базу в Иордании, в том числе не исключают возможность проведения секретной операции против Ирана.

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      Семен Александров
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