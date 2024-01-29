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07:05, 29 января 2024Мир

В США допустили возможность проведения тайной операции против Ирана

Bloomberg: США могут провести тайную операцию против Ирана

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вашингтон рассматривает различные варианты ответа на атаку на базу США в Иордании, в том числе не исключает возможность проведения секретной операции против Ирана. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, нападение на американскую базу, вероятно, вызовет более «решительную реакцию» властей США, которая по масштабам может превзойти то, что Вашингтон предпринимал после начала конфликта в секторе Газа. Среди возможных действий агентство назвало тайную операцию, в ходе которой силы США смогут нанести удар по Ирану.

По мнению экспертов издания, о своем участии в этой кампании Вашингтон заявлять не будет. Они допустили, что это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее стало известно, что при атаке дрона на военную базу США в Иордании черепно-мозговые травмы могли получить минимум 34 американских военнослужащих.

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      Марина Совина
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