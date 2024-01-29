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04:30, 29 января 2024Наука и техника

В центре Млечного Пути обнаружили необычные звезды

MNRAS: в центре Млечного Пути обнаружены красные гиганты типа старый курильщик

Фото: Unsplash

Астрономы обнаружили необычный тип звезд в центральных областях Млечного Пути, которые относятся к типу «старый курильщик» — это красные гиганты, испускающие огромные облака газа и пыли. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Астрономы из Великобритании, Чили, Южной Кореи, Бразилии, Германии и Италии провели свои исследования с помощью Обзорного телескопа видимого и инфракрасного диапазона (VISTA) и телескопа VLT (англ. Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории в Чили. Были проанализированы 222 звезды, продемонстрировавшие самые большие изменения в яркости.

Ученые обнаружили 32 извергающиеся протозвезды, яркость которых увеличилась как минимум в 40 раз, а в некоторых случаях и более чем в 300 раз. Большинство извержений все еще продолжаются, что позволяет астрономам проанализировать серию этих событий на протяжении всей их эволюции — от начального состояния покоя, через пик яркости и до стадии спада.

Кроме того, была выявлена 21 красная звезда, показавшая неоднозначные изменения яркости в течение 10-летнего периода исследования. Анализ спектров семи звезд в сравнении с данными более ранних обзоров показал, что на самом деле эти объекты представляют собой новый тип красных гигантов. Они находятся в покое в течение нескольких лет и десятилетий, после чего неожиданно выбрасывают сгустки вещества.

По словам авторов, материя, выброшенная из старых звезд, играет ключевую роль в жизненном цикле элементов, помогая сформировать следующее поколение звезд и планет. Однако механизм выбросов пока остается неизвестным.

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      Александр Еникеев
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