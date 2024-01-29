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16:29, 29 января 2024Мир

Тегеран опроверг сообщение об ударе Израиля по иранским советникам в Сирии

Посол Акбари опроверг сообщение об ударе Израиля по иранским советникам в Сирии

Фото: Ammar Awad / Reuters

Тегеран опровергает сообщение об ударе Израиля по штабу иранских советников в Дамаске. Об этом на своей странице в соцсети X сообщает посол Ирана в Сирии. Хосейн Акбари.

«В ходе сегодняшней атаки Израиля по южным окраинам города Дамаска ни один центр военных советников Исламской Республики Иран не пострадал и ни один иранский гражданин или советник не погиб», — написал дипломат.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило об ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центру иранских советников в пригороде Дамаска. В результате атаки были уничтожены несколько жилых домов и пострадали несколько мирных жителей.

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      Виктория Кондратьева
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