Тегеран опроверг сообщение об ударе Израиля по иранским советникам в Сирии

Посол Акбари опроверг сообщение об ударе Израиля по иранским советникам в Сирии

Тегеран опровергает сообщение об ударе Израиля по штабу иранских советников в Дамаске. Об этом на своей странице в соцсети X сообщает посол Ирана в Сирии. Хосейн Акбари.

«В ходе сегодняшней атаки Израиля по южным окраинам города Дамаска ни один центр военных советников Исламской Республики Иран не пострадал и ни один иранский гражданин или советник не погиб», — написал дипломат.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило об ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центру иранских советников в пригороде Дамаска. В результате атаки были уничтожены несколько жилых домов и пострадали несколько мирных жителей.