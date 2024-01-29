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11:08, 29 января 2024Из жизни

Уборщица добавила виагру в кофе и попыталась отравить сотрудниц офиса

В Великобритании уборщица попыталась отравить сотрудниц офиса виагрой

Фото: Izz R / Unsplash

Жительницу Великобритании обвинили в том, что она добавила виагру в кофе коллег и попыталась их отравить. Об этом сообщает Kent Online.

62-летняя Керен Бил работала на фабрике в городе Дувре, графство Кент, в течение семи лет. Однажды бухгалтер офиса компании Катрина Грейвнор заметила, что ее растворимый кофе приобрел странный вкус. Она посмотрела в кружку и обнаружила, что в ней плавают синие и белые частицы, а также странная жижа. Испугавшись, что кто-то из коллег подмешивает неизвестные вещества в напитки, она решила установить скрытую камеру в своем кабинете.

Позже, просмотрев записи, ей показалось, что Бил подсыпала что-то в ее банку с растворимым кофе ночью. Через некоторое время на странный вкус кофе пожаловалась другая сотрудница компании, секретарь Джин Смит. О действиях уборщицы сразу сообщили в полицию. В ходе расследования выяснилось, что в две банки кофе, находившиеся в офисе, были добавлены виагра и лекарство для снижения уровня холестерина.

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Бил арестовали. В ходе допроса она отрицала, что подсыпала какие-либо вещества в кофе. Она призналась, что действительно открывала банку, однако лишь для того, чтобы проверить ее по указанию генерального директора компании. Кроме того, уборщица заявила, что в одном из снятых на скрытую камеру видео была указана неправильная дата. «Если видео было отредактировано, то остается вопросом, что еще было отредактировано», — говорит она.

При обыске в доме Бил полиция не нашла никаких веществ, которые она могла бы использовать для совершения преступления. После произошедшего уборщицу уволили из компании. Однако женщина обжаловала это решение, так как, по ее словам, она не совершила ничего противозаконного.

Ранее сообщалось, что жительницу США обвинили в том, что она попыталась отравить мужа при помощи корня ландыша. С начала декабря она добавляла в еду и напитки мужа некое вещество, вызывавшее помутнение в глазах, постоянную усталость, сухость во рту, спутанность сознания и тошноту.

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      Алиса Удовик
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