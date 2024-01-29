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14:14, 29 января 2024Силовые структуры

Россиянина отдали под суд за диверсию на железной дороге

В Челябинске осудят безработного Узялло за диверсию на железной дороге
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Челябинский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела 28-летнего безработного Генриха Узялло, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщает 74.ru.

По версии следствия, в ночь на 12 июня 2023 года он сжег релейные шкафы с оборудованием на перегоне между Чурилово и Смолино, чем вывел из строя автоматику. В результате диверсии движение поездов было приостановлено, а перевозчик потерпел убытки. Через два дня мужчина попытался совершить второй поджог, но у него не получилось.

Гособвинение считает, что Узялло совершил поджог из-за несогласия с проведением специальной военной операции (СВО). 6 июня в мессенджере с ним связался заказчик диверсии и предложил за деньги совершить поджог.

На суде Узялло признал вину частично. По его словам, он пошел на преступление из-за денег, но не знал, что это будет представлять опасность для обороноспособности страны. Он отметил, что чистосердечное признание у него взяли под давлением.

Сотрудники ФСБ задержали Узялло почти сразу после диверсии.

22 января МВД сообщило, что в России с начала СВО было совершено 184 диверсии на железной дороге. Задержан 141 человек, среди которых 59 подростков. Представитель ведомства отметил, что для получения дополнительного заработка на преступление готовы пойти дети из семей с низким материальным достатком без моральных принципов.

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      Любовь Ширижик
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