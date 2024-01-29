В администрации президента России заявили о готовности к переговорам по Украине

Помощник Путина Ушаков заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы к переговорам по ситуации на Украине, но «не с кем разговаривать». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, трактовки в западной прессе о том, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной, являются неправильными.

«Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — пояснил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности страны к переговорам по урегулированию на Украине. Он заявил об открытости России к переговорам по урегулированию на Украине и подчеркнул, что российский президент Владимир Путин неоднократно указывал на готовность Москвы к диалогу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.