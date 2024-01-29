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14:49, 29 января 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о неготовности НАТО к противостоянию с Россией

Вейко-Велло Пальм: многие страны НАТО не готовы к противостоянию с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО как военный альянс и многие входящие в него страны не готовы к противостоянию с Россией. Об этом заявил эстонский генерал Вейко-Велло Пальм в интервью The New York Times.

«Последние несколько лет также дали понять, что НАТО как военный альянс, многие страны не готовы к проведению крупномасштабных операций — то есть, говоря простым человеческим языком, многие армии НАТО не готовы воевать с Россией», — рассказал он.

Военнослужащий также подчеркнул, что Эстония всегда видела в России угрозу своей независимости. По его словам, республика ощущала угрозу со стороны Москвы с 1991 года, когда была провозглашена ее независимость.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер сообщил, что НАТО не вступит в полномасштабный конфликт с Россией, из-за неспособности вести крупномасштабные бои. Он также указал на то, что сейчас силы альянса оказались в плачевном состоянии.

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      Александр Курбатов
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