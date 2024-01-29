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14:27, 29 января 2024Бывший СССР

В Харьковской области взятие Табаевки назвали шагом к освобождению всего региона

Ганчев назвал успехи в Табаевке ключом к освобождению всей Харьковской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России села Табаевка в Харьковской области — это шаг к освобождению всего региона. Так достижение Российской армии назвал глава областной администрации Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился. Но мы верим в наших ребят и победу», — сказал он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что взятие Табаевки говорит о проблемах с обороной у украинской армии. «Нам нужно с оптимизмом смотреть на будущее в вопросе наступательных действий нашей армии. Возможно, уже в течение зимы мы выйдем на окраины Харькова», — сказал Матвийчук.

Министерство обороны России 29 января сообщило об освобождении Табаевки действиями подразделений «Западной» группировки войск. Кроме того, в районе Синьковки Харьковской области российские войска отразили три атаки украинских штурмовиков.

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      Алевтина Запольская
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