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15:48, 29 января 2024Мир

В Испании раскрыли сеть по продаже тел для изучения

Полиция Испании раскрыла дело, связанное с незаконной продажей тел университетам

Фото: Eduardo Sanz / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Испании раскрыли преступную группировку, которая занималась незаконной продажей тел для их изучения в университетах. Об этом сообщает Национальная полиция Испании на своей официальной странице в социальной сети X.

«Раскрыто уголовное дело, связанное с продажей трупов в Валенсии. Они подделывали документы, чтобы иметь возможность вывозить тела из больниц и общежитий для последующей продажи университетам для изучения по 1200 евро за каждый труп», — говорится в сообщении полиции.

Испанское издание ABC сообщает, что преступники искали тела среди умерших престарелых граждан без родственников, преимущественно иностранцев.

Ранее в Испании задержали мужчину, который рассылал письма со взрывчаткой в посольство Украины. В результате его действий пострадал один сотрудник посольства.

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      Лина Пивоварова
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