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16:54, 29 января 2024Бывший СССР

В Казахстане отменен конкурс на ремонт несуществующей дороги

Прокуратура Казахстана отменила конкурс на ремонт несуществующей дороги

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прокуратура отменила открытый конкурс по текущему ремонту дороги Акжарык — Аппаз в Карагандинской области Казахстана на 328 миллионов тенге (65,8 миллиона рублей).

Оказалось, что на балансе местных органов власти такая дорога не числится.

Прокуратура отметила, что, согласно статье 1 Закона «Об автомобильных дорогах», текущий ремонт может проводиться только на существующей дороге. Также пунктом 1 статьи 60 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» строительство объектов осуществляется по проектно-сметной документации, что было нарушено отделом экономики.

Ранее в ходе визита в Италию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал кардинальные реформы в экономике государства.

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      Валентин Карант
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