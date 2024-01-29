В Казахстане отменен конкурс на ремонт несуществующей дороги

Прокуратура Казахстана отменила конкурс на ремонт несуществующей дороги

Прокуратура отменила открытый конкурс по текущему ремонту дороги Акжарык — Аппаз в Карагандинской области Казахстана на 328 миллионов тенге (65,8 миллиона рублей).

Оказалось, что на балансе местных органов власти такая дорога не числится.

Прокуратура отметила, что, согласно статье 1 Закона «Об автомобильных дорогах», текущий ремонт может проводиться только на существующей дороге. Также пунктом 1 статьи 60 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» строительство объектов осуществляется по проектно-сметной документации, что было нарушено отделом экономики.

Ранее в ходе визита в Италию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал кардинальные реформы в экономике государства.