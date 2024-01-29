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10:20, 29 января 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о принудительной эвакуации в Харьковской области

Марочко: в Харьковской области от электроснабжения отключают целые районы
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Харьковской области целые районы отключают от электроснабжения для принудительной эвакуации. Об этом рассказал полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На севере и западе Харьковской области украинская администрация приняла решение отключать целые районы от энергоснабжения, тем самым вынуждая мирное население покидать свое жилье», — рассказал он.

По словам бывшего военнослужащего, освободившуюся в результате этого электроэнергию направляют на военные предприятия, страдающие от дефицита электричества.

Ранее Марочко сообщил, что на склады Вооруженных сил Украины с начала года стали поступать продукты питания сомнительного качества. Он также отметил, что у старых запасов срок годности либо истек, либо истекает в ближайшее время.

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      Александр Курбатов
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