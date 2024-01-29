В России резко подорожал один тип жилья

Новостройки в России подорожали на 18 процентов в 2023 году

За 2023 год новостройки в России резко подорожали — в среднем 18,2 процента, до 129,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Такие данные приводят аналитики федерального портала «Мир квартир» в своем исследовании.

В январе 2024 года, по данным специалистов, строящееся жилье выросло в цене на 1,8 процента. Положительную динамику отметили в 62 из 70 крупных городов России.

Сильнее всего новые квартиры подорожали в Череповце (плюс 7,7 процента), Уфе (плюс 7,1 процента), Саранске (плюс 6,5 процента), Набережных Челнах (плюс 5,7 процента), Махачкале (плюс 5 процентов), Улан-Удэ (плюс 4,9 процента), Симферополе (плюс 4,4 процента), Оренбурге (плюс 4 процента), Барнауле (плюс 3,6 процента) и Перми (плюс 3,6 процента). В Москве квадрат в новостройках вырос в цене в среднем на 0,4 процента, до 349,21 тысячи рублей.

Подешевело строящееся жилье в Санкт-Петербурге (минус 1,4 процента), Чите (минус 0,8 процента), Севастополе (минус 0,6 процента), Кургане (минус 0,6 процента), Сургуте (минус 0,5 процента), Иркутске (минус 0,2 процента) и Мурманске (минус 0,1 процента). За месяц цены на новостройки не изменились только в Тюмени.

«В январе новостройки все еще показывают рост, но в отличие от конца прошлого года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах уже сейчас началось снижение. Не исключено, что этот тренд продолжится в феврале-марте, так как выдача льготной ипотеки сильно упала, и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков. Уменьшилось на четыре процента и предложение на рынке», — прокомментировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее эксперты подсчитали, что среднестатистическому россиянину нужно непрерывно работать чуть более семи лет и получить 86 зарплат, чтобы купить однокомнатную квартиру. Минимальный показатель зафиксировали в Челябинске — там придется получить 73 зарплаты, чтобы купить «однушку» с медианной стоимостью 3,6 миллиона рублей.