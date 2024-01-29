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08:54, 29 января 2024Экономика

В России заявили об увеличении доли успешных атак мошенников

Российские банки оценили активность мошенников в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аналитики некоторых российских банков заявили о снизившемся впервые за четыре года числе мошеннических действий в отношении клиентов кредитных организаций. При этом в 2024 году увеличилась доля успешных атак и средний размер похищенного, стали активно использоваться новые технологии, включая нейросети, отмечают опрошенные РБК специалисты.

«В абсолютных значениях количество попыток совершения мошеннических операций действительно снижается», — оценил замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков и отметил, что уводить средства со счетов жертвы злоумышленники в процентном отношении стали чаще.

В свою очередь, в Тинькофф Банке в 2023 году выявили рост отношения попыток мошенничества к количеству клиентов на 17 процентов. Там заявили о наблюдаемом «буме возникновения финансовых пирамид, лжеброкеров» и по-прежнему остро стоящей проблеме с телефонным мошенничеством.

В «Лаборатории Касперского» также не видят снижения числа мошеннических атак на банковских клиентов. В том числе, «количество фишинговых и скам-ссылок в доменной зоне.RU, которые заблокировала компания, увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом», указал ее главный эксперт Сергей Голованов. По его словам, схемы злоумышленников усложнились, став более целевыми и многоступенчатыми, с применением звонков в мессенджерах, подделок Telegram.

Ранее россиян предупредили об активно использующейся схеме мошенничества, построенной на переводах средств на «специальный» счет в Центробанке.

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      Дмитрий Воронин
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