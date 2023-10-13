Банк России предупредил о мошенничестве с переводами на «безопасный» счет

Банк России рассказал о схеме мошенничества с переводами на «безопасный» счет

В России появилась новая схема мошенничества, построенная на переводах средств на «специальный» счет в Центробанке, сообщил регулятор в Telegram.

О необходимости осуществить перевод на «безопасный» счет злоумышленники сообщают человеку под предлогом того, что кто-то якобы пытается похитить деньги со счета. Его убеждают, что сбережения на «спецсчет» переводятся временно, на период поиска преступников, а всю сумму обещают возместить наличными в приемной Банка России в Москве.

Предупрежденную о якобы грозящей за разглашение информации уголовной ответственности жертву в процессе обработки записывают на личный прием в ЦБ. Войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод мошенникам удается в том числе за счет смс с подтверждением записи с номера 300 — короткого номера Банка России.

В регуляторе рассказали, что только в сентябре им на такую схему обмана пожаловались несколько десятков пострадавших, некоторые из которых лишились десятков миллионов рублей. «Сотрудники Центробанка не звонят людям и не отправляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом», — напомнили в организации, призвав класть трубку, если звонящие представляются банкирами или правоохранителями и заводят речь о финансах.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил о схеме обмана, при которой пожилых россиян убеждают, что в отношении них «оформлены кредиты в десятке банков» и для сохранности квартиры, которая якобы указана в качестве обеспечения, предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».