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11:04, 29 января 2024Бывший СССР

В США заявили об отчаянии Украины из-за отсутствия победных перспектив

WP: власти Украины в отчаянии из-за упущенных шансов на победу над Россией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины считают, что шансы одержать верх над Россией упущены, и уже не скрывают отчаяния. Об упадке боевого духа Киева из-за отсутствия победных перспектив заявило издание The Washington Post.

«Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах украинской власти», — отмечает журналист из США Ишан Тарур. Он приводит слова коллеги: «Соединенные Штаты и их партнеры воздержались от поставок Украине вооружений западного производства в то время, когда они имели бы наибольший эффект (...) Лучшая возможность для четкой и быстрой победы Украины исчезла».

В тексте также процитированы выводы британского Королевского объединенного института оборонных исследований. По мнению аналитиков, Запад стоит перед выбором: помочь Украине перейти в стратегическую оборону или навсегда отдать преимущество России.

Ранее усталость украинцев от конфликта признал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, упадок боевого духа затронул все части украинского общества.

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      Глеб Палехов
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