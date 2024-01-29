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15:08, 29 января 2024Мир

В Турции по делу о стрельбе в церкви задержали 51 человека

Haber Turk: в Турции по делу о стрельбе в церкви задержали 51 человека

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

По делу о стрельбе в турецкой церкви задержали 51 человека, 23 из них будут депортированы. Об этом сообщает агентство Haber Turk.

«Установлено, что задержанные являются гражданами Таджикистана, России и Турции. В ходе работ, проведенных специальной группой из 150 человек, впервые были обнаружены автомобили подозреваемых. Группы проследили маршрут автомобиля и установили, что подозреваемые направлялись в район Башакшехир-Гюверчинтепе», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что нападавшие использовали автомобиль с польскими номерами. Власти выясняют, каким образом он попал в Турции и практически не был замечен ранее.

28 января злоумышленники устроили стрельбу в католическом храме в Стамбуле. По предварительной информации, участники нападения являются членами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Сама террористическая группировка уже взяла на себя ответственность за теракт.

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      Максим Габриелян
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