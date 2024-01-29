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17:11, 29 января 2024Бывший СССР

В Вильнюсе демонтируют Вечный огонь из-за «отсутствия культурной ценности»

Горсовет Вильнюса: Вечный огонь на Антакальнисском кладбище будет демонтирован

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе вслед за советским памятником, демонтированным ввиду «отсутствия культурной ценности», уберут и Вечный огонь. Об этом изданию LRT.lv рассказал представитель городского совета Габриэлюс Грубинскас.

«Одновременно совет одобрил предложение Комиссии по исторической памяти сохранить композиционную схему памятника и демонтировать оставшиеся на Антакальнисском кладбище постамент и Вечный огонь, которые, по мнению комиссии, являются неотъемлемой частью памятника», — отметили в муниципалитете.

В 2022 году власти Вильнюса демонтировали памятник с шестью стелами в память о советских солдатах, после того как департамент культурного наследия изменил критерии оценки недвижимых культурных ценностей.

Действия муниципалитета были обжалованы в Комитете ООН по правам человека, который решил приостановить демонтаж. В столице Литвы проигнорировали постановление организации, объяснив это тем, что комитет был введен в заблуждение.

Ранее от демонтажа советского памятника солдату Красной армии отказались в Эстонии. По словам премьер-министра республики Каи Каллас, в Таллине не хотят давать повода к новым гражданским беспорядкам.

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      Глеб Палехов
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