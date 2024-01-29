Военный эксперт допустил размещение ядерного оружия США в Польше

Военный эксперт Визингр: США могут разместить ядерное оружие в Польше

Соединенные Штаты могут разместить ядерное оружие в Польше вслед за Великобританией. Подобное предположение высказал чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam zprávy.

На вопрос, какие страны, помимо Великобритании, Визингр считает возможной локацией для размещения ядерного оружия Вашингтона, он ответил: «Польша, которая уже заявила о своем желании участвовать в программе обмена ядерным оружием, явно принимается во внимание [для подобных западных инициатив]».

Это решение было принято после заявлений России о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии, напоминает издание. «В случае с Польшей я ожидаю, что это произойдет в обозримом будущем», — добавил Визингр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у страны нет ядерного оружия, и «ничто не предвещает его размещения». При этом политик отметил, что гарантом защиты Польши в ядерном вопросе является НАТО.