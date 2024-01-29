Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 29 января 2024Мир

Военный эксперт допустил размещение ядерного оружия США в Польше

Военный эксперт Визингр: США могут разместить ядерное оружие в Польше

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Соединенные Штаты могут разместить ядерное оружие в Польше вслед за Великобританией. Подобное предположение высказал чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam zprávy.

На вопрос, какие страны, помимо Великобритании, Визингр считает возможной локацией для размещения ядерного оружия Вашингтона, он ответил: «Польша, которая уже заявила о своем желании участвовать в программе обмена ядерным оружием, явно принимается во внимание [для подобных западных инициатив]».

Это решение было принято после заявлений России о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии, напоминает издание. «В случае с Польшей я ожидаю, что это произойдет в обозримом будущем», — добавил Визингр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у страны нет ядерного оружия, и «ничто не предвещает его размещения». При этом политик отметил, что гарантом защиты Польши в ядерном вопросе является НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022

      В Париже протестующие фермеры на тракторах начали блокировать шоссе

      Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства

      Украина второй раз за сутки нанесла удар по российскому региону

      Власти прокомментировали напугавшие жителей российского города яркие вспышки

      Военный эксперт допустил размещение ядерного оружия США в Польше

      Участница шоу талантов сыграла вагиной на флейте вверх ногами

      Украинца нашли без признаков жизни в Таиланде при загадочных обстоятельствах

      Украина внедрила сотни стандартов НАТО

      Винер увидела заговор в наказании Валиевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше