ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Калининский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

«Пока есть информация о двух погибших. Сейчас она уточняется», — сообщили в службах.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), украинские войска выпустили по городу восемь ракет.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что беспилотник ВСУ влетел в лобовое стекло гражданского автомобиля и «лишь чудом не взорвался». Он призвал жителей быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких.