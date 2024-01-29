В Турции задержали стрелявших в церкви в Стамбуле
В Турции задержали двух подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на католическую церковь в Стамбуле.
«Задержаны два человека, которые подозреваются в убийстве сегодня утром в церкви Святой Марии [в Стамбуле] нашего соотечественника», — заявил глава МВД.
Помимо этого он выразил соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее он рассказал, что по факту стрельбы в церкви было начато масштабное расследование. Уточняется, что в результате стрельбы были ранены несколько человек, одного спасти не удалось. Всего в церкви во время службы находилось около 50 человек.