В Турции задержали стрелявших в церкви в Стамбуле

В Турции задержали двух подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на католическую церковь в Стамбуле.

«Задержаны два человека, которые подозреваются в убийстве сегодня утром в церкви Святой Марии [в Стамбуле] нашего соотечественника», — заявил глава МВД.

Помимо этого он выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее он рассказал, что по факту стрельбы в церкви было начато масштабное расследование. Уточняется, что в результате стрельбы были ранены несколько человек, одного спасти не удалось. Всего в церкви во время службы находилось около 50 человек.