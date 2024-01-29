Жителю Крыма дали условный срок за осквернение символов СВО

Жителю Крыма дали два года условно за осквернение символов СВО

Жителю Крыма дали два года условно за осквернение символов СВО на Украине. Такой приговор вынес Верховный суд республики. Также мужчине назначен испытательный срок на два года.

Инцидент произошел летом прошлого года в Бахчисарае. Мужчина осквернил арт-объект, состоящий из латинских букв V и Z. Свой поступок житель полуострова объяснил алкогольным опьянением, мужчина извинился за произошедшее.

Дело в суде рассматривалось по статье «Вандализм».