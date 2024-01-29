Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:38, 29 января 2024Силовые структуры

Жителю Крыма дали условный срок за осквернение символов СВО

Жителю Крыма дали два года условно за осквернение символов СВО

Жителю Крыма дали два года условно за осквернение символов СВО на Украине. Такой приговор вынес Верховный суд республики. Также мужчине назначен испытательный срок на два года.

Инцидент произошел летом прошлого года в Бахчисарае. Мужчина осквернил арт-объект, состоящий из латинских букв V и Z. Свой поступок житель полуострова объяснил алкогольным опьянением, мужчина извинился за произошедшее.

Дело в суде рассматривалось по статье «Вандализм».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение. На что военные могли отреагировать фразой «это неправда»?

      Генпрокуроры 26 штатов заявили Байдену о праве Техаса «защищаться от вторжения»

      Российский режиссер рассказал о проблемах с финансированием кино

      Турция анонсировала свою космическую программу

      Жителю Крыма дали условный срок за осквернение символов СВО

      Москалькова прокомментировала казнь заключенного азотом в США

      В ОКР заявили о войне против российского спорта

      В зоне СВО ликвидирован экс-футболист киевского «Динамо»

      США отказали в визе главе делегации России для участия в сессии ООН

      В Армении осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше