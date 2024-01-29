Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:14, 29 января 2024Культура

Звезду «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков

Звезду «Острых козырьков» Пола Андерсона оштрафовали за хранение наркотиков

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Звезду сериала «Острые козырьки», сыгравшего в проекте героя по имени Артур Шелби, Пола Андерсона оштрафовали за хранение наркотиков. Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, актер признал вину по четырем пунктам обвинения в хранении наркотиков и выплатил штраф в размере 1345 фунтов стерлингов (примерно 150 тысяч рублей).

Инцидент произошел в одном из баров Англии. Сотрудники заведения почувствовали запах наркотиков из туалета, который посещал артист, после чего вызвали полицию. По словам адвоката Андерсона, своими действиями он пытался угодить встретившим его фанатам и стремился вжиться в образ своего персонажа в сериале.

Ранее стало известно, что в отношении российского актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ о хранении и транспортировке наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На бывшем заводе Volkswagen в России нашли тысячи новых иномарок. Какие машины там есть и можно ли их купить?

      Путин сел за руль и прокатил Лукашенко по Стрельне

      Россия в разы увеличила ввоз китайских автомобилей

      Психолог назвал россиянам четыре главные причины шопоголизма

      В петербургской школе в руках ученика взорвалась страйкбольная граната

      Москвичей призвали не бояться «барической ложбины»

      В российском городе водитель иномарки перекрыл проезд ехавшей к ребенку скорой

      200-килограммовую акулу с окровавленной пастью вынесло на популярный пляж

      Нападение на полицейских в центре Москвы попало на видео

      Путин увидел документы для подписания и эмоционально отреагировал на их объем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше