37-летняя Ольга Бузова показала лицо без макияжа

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя поп-исполнительница опубликовала видео из гримерки, на котором продемонстрировала сборы перед съемкой. На размещенных кадрах знаменитость предстала перед фанатами в спортивном костюме черного цвета. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал мейкап. Бузовой делали укладку и макияж.

В декабре канал Fashion TV признал Ольгу Бузову иконой стиля. Телезвезда предстала на красной дорожке премии Fashion New Year Awards 2023 в полупрозрачном сияющем кейпе (накидке без рукавов свободного кроя) черного цвета. Кроме того, она надела перчатки выше локтя и длинные серьги.