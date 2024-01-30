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19:42, 30 января 2024Ценности

37-летняя Ольга Бузова показала лицо без макияжа

Фото: @buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя поп-исполнительница опубликовала видео из гримерки, на котором продемонстрировала сборы перед съемкой. На размещенных кадрах знаменитость предстала перед фанатами в спортивном костюме черного цвета. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал мейкап. Бузовой делали укладку и макияж.

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В декабре канал Fashion TV признал Ольгу Бузову иконой стиля. Телезвезда предстала на красной дорожке премии Fashion New Year Awards 2023 в полупрозрачном сияющем кейпе (накидке без рукавов свободного кроя) черного цвета. Кроме того, она надела перчатки выше локтя и длинные серьги.

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      Карина Черных
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