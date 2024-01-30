Астронавт НАСА сравнил освоение Луны с покорением Антарктиды

Астронавт Мэттью Доминик: освоение Луны можно сравнить с покорением Антарктиды

Освоение Луны в рамках американской программы Artemis можно сравнить с покорением Антарктиды, считает астронавт НАСА Мэттью Доминик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне нравится аналогия с Антарктикой... Когда люди впервые отправились туда, это было гонкой. Звучит знакомо?» — сказал астронавт.

По его словам, гонка за Южный полюс была похожа на соревнование. «Аналогия в том, что сейчас у нас есть коалиция, которая летит на Луну, чтобы остаться там, вместо того чтобы просто навестить ее», — добавил Доминик.

Ранее научный сотрудник Центра аэрокосмических исследований и безопасности в Лахоре (Пакистан) Мустафа Билал в колонке на страницах американского издания SpaceNews заявил, что в мире вокруг США и Китая начинают зарождаться астрополитические альянсы.

В декабре Египет официально присоединился к возглавляемому Китаем проекту ILRS.