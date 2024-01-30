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12:34, 30 января 2024Наука и техника

Астронавт НАСА сравнил освоение Луны с покорением Антарктиды

Астронавт Мэттью Доминик: освоение Луны можно сравнить с покорением Антарктиды

Фото: NASA / JPL-Caltech / Handout / Reuters

Освоение Луны в рамках американской программы Artemis можно сравнить с покорением Антарктиды, считает астронавт НАСА Мэттью Доминик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне нравится аналогия с Антарктикой... Когда люди впервые отправились туда, это было гонкой. Звучит знакомо?» — сказал астронавт.

По его словам, гонка за Южный полюс была похожа на соревнование. «Аналогия в том, что сейчас у нас есть коалиция, которая летит на Луну, чтобы остаться там, вместо того чтобы просто навестить ее», — добавил Доминик.

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В декабре Египет официально присоединился к возглавляемому Китаем проекту ILRS.

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      Иван Потапов
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