Автомобиль Aurus Senat попал в ДТП в Москве
Автомобиль Aurus Senat попал в аварию на Ленинском проспекте в МосквеСюжетДТП в Москве:
Автомобиль Aurus Senat попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На кадрах видно премиальный седан с вмятинами на передней и задней правых дверях.
После ДТП водитель снял с машины номера, а за находившимся в салоне пассажиром приехал автомобиль марки BMW, утверждает канал. По данным Mash, такие машины приписаны к правительственной «Автобазе №2».
Ранее в аварию на зимней трассе попал автомобиль министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина. Машина, в салоне которой находился чиновник, выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Lada Largus.