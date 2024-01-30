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12:50, 30 января 2024Россия

Автомобиль Aurus Senat попал в ДТП в Москве

Автомобиль Aurus Senat попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Telegram-канал Mash

Автомобиль Aurus Senat попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видно премиальный седан с вмятинами на передней и задней правых дверях.

После ДТП водитель снял с машины номера, а за находившимся в салоне пассажиром приехал автомобиль марки BMW, утверждает канал. По данным Mash, такие машины приписаны к правительственной «Автобазе №2».

Ранее в аварию на зимней трассе попал автомобиль министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина. Машина, в салоне которой находился чиновник, выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Lada Largus.

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      Алан Босиков
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