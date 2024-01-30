Байден анонсировал ответ США на атаки по базам на Ближнем Востоке

Байден: США ответят на атаки по американским базам в Иордании и Сирии

Президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами в Белом доме заявил, что власти обязательно ответят на атаки беспилотников, совершаемые по американским базам в Иордании и Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер не стал уточнять, каким образом США ответят на эти атаки, но вместе с тем отметил, что Белому дому «не нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке».

Ранее CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил о мощной реакции Белого дома на атаку дронов на американский военный объект в Иордании. Как отмечается, Байден находится под растущим давлением, поскольку ему необходимо остановить нападения на базы США на Ближнем Востоке.