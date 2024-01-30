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01:47, 30 января 2024Мир

Блинкен анонсировал «самый амбициозный» саммит НАТО со времен холодной войны

Блинкен: июльский саммит НАТО будет самым амбициозным со времен холодной войны

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Июльский саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне, будет самым амбициозным со времен холодной войны. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, трансляция доступна на YouTube.

По его словам, на предстоящей встрече будет обсуждаться противостояние угрозам альянсу. «Будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве», — указал Блинкен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него состоялась встреча с генсеком НАТО в Давосе, в ходе которой они обсудили подготовку к саммиту. Глава государства отметил, что Киев ждет шагов, которые приблизят ее вступление в альянс.

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      Марина Совина
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