Блинкен анонсировал «самый амбициозный» саммит НАТО со времен холодной войны

Блинкен: июльский саммит НАТО будет самым амбициозным со времен холодной войны

Июльский саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне, будет самым амбициозным со времен холодной войны. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, трансляция доступна на YouTube.

По его словам, на предстоящей встрече будет обсуждаться противостояние угрозам альянсу. «Будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве», — указал Блинкен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него состоялась встреча с генсеком НАТО в Давосе, в ходе которой они обсудили подготовку к саммиту. Глава государства отметил, что Киев ждет шагов, которые приблизят ее вступление в альянс.