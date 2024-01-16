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12:19, 16 января 2024Бывший СССР

Зеленский встретился со Столтенбергом в Давосе

Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом вступление Украины в альянс

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил вступление страны в альянс. Глава государства заявил об этом в своем Telegram-канале.

«Подчеркнул важность подписания таких документов, которые будут действовать до момента вступления Украины в НАТО. Мы обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне. Я подчеркнул, что Украина ожидает решений, которые приблизят ее членство в альянсе», — написал президент Украины.

Зеленский также обсудил с генсеком НАТО ситуацию на поле боя, оборонные потребности Киева и вновь заявил о необходимости усилить систему противовоздушной обороны Украины.

15 января Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в заседании Всемирного экономического форума. Президент Украины намерен обсудить в Давосе санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.

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      Глеб Палехов
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