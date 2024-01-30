Блогерша оскорбила онкобольных имитацией химиотерапии с сумкой Hermes Birkin

Итальянская блогерша подшутила над своей любовью к роскошным сумкам Hermes Birkin и нарвалась на гнев со стороны онкобольных. На соответствующие пост и комментарии обратили внимание в New York Post.

32-летний инфлюэнсер Джулия Нати опубликовала видео, на котором сымитировала химиотерапию, где вместо капельницы выступила красная сумка. При этом сама она лежала на кровати с маской для кислорода, а на тумбочке стояли Hermes Birkin других цветов. «Мне нужно другое желание», — гласит описание к видео, которое сопровождал звуковой сигнал монитора.

Публикация женщины набрала 17 тысяч лайков и оскорбила множество подписчиков с онкологическими заболеваниями. «Меня не веселит ваше видео, а расстраивает, потому что я борюсь с раком груди», «Вам следует сходить в больницу, чтобы осознать, как плохо онкобольным», «Как дочь двух онкобольных родителей заявляю, что ролик — ужасен», — писали они.

В то же время сама Нати отреагировала на критику и заявила, что количество оценивших идею ролика людей превышает тех, кто обругал ее в комментариях.

В ноябре 2023 года Анастасию Ивлееву обругали в сети за непристойный наряд у креста. Телеведущая поделилась серией снимков, на которых она запечатлена стоящей на коленях перед алтарем и крестом. При этом на ней надеты короткие велосипедные шорты и черная приталенная футболка.