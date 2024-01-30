Британия заявила о готовности рассмотреть признание палестинского государства

Глава МИД Британии Кэмерон заявил о готовности рассмотреть признание Палестины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о готовности страны рассмотреть признание палестинского государства. Об этом сообщает The Financial Times.

Кэмерон прокомментировал присоединение Британии к процессу урегулирования конфликта в Газе в ходе встречи с послами арабских стран. Он подчеркнул, что необходимо приостановить вооруженное противостояние Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС, а также освободить удерживаемых израильских заложников.

«На нас лежит ответственность, потому что мы должны начать определять, как будет выглядеть палестинское государство; что это будет включать в себя, как это будет работать», — заявил политик.

В качестве принципов урегулирования конфликта Соединенное королевство предложило создание палестинского правительства для управления сектором Газа и Западным берегом реки Иордан, а также гарантии ненападения на Израиль со стороны ХАМАС и выезд руководства движения в другую страну.

Ранее Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца при условии освобождения всех заложников. Первый этап соглашения подразумевает освобождение удерживаемых ХАМАС женщин, мужчин старше 60 лет и заложников в тяжелом состоянии.