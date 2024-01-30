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13:39, 30 января 2024Бывший СССР

Британский эксперт рассказал о панике после новости об отставке Залужного

Британский эксперт Галеотти: новость об отставке Залужного привела к панике
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного привели европейских дипломатов к панике и ужасу. О реакции на новость рассказал британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator.

«Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках», — написал эксперт.

По его словам, утром появились сведения, что в Киеве «похоже, пришли в себя». Он отметил, что ситуация лишь подтвердила существование раскола между украинским правительством и армией, который не сулит Украине ничего хорошего.

29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.

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      Алевтина Запольская
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