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19:26, 30 января 2024Мир

Бундесвер возьмет на вооружение ChatGPT

Немецкий генерал Феттер заявил о создании аналога ChatGPT для бундесвера

Фото: Unsplash

Министерство обороны Германии разработает аналог ChatGPT для нужд бундесвера. Об этом заявил директор по информационным технологиям ведомства, генерал-лейтенант Михаэль Феттер, сообщает Handelsblatt.

Феттер рассказал о намерении внедрить искусственный интеллект для улучшения управления немецкими войсками. По его словам, перед военными стоит цель предоставить аналогичную нейросеть для внутренней сети бундесвера в ближайшие один-два года.

Генерал также сообщил, что нейросеть поможет облегчить взаимодействие с другими государственными органами и парламентом ФРГ. «Мы регулярно получаем небольшие запросы из бундестага, иногда до 200 вопросов. Там часто задают те же или похожие вопросы», — добавил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пожаловался на нехватку вооружений из-за помощи Украине. По его словам, немецкой армии сейчас «не хватает всего», включая самих военнослужащих.

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      Юрий Леонов
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