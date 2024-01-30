Бундесвер возьмет на вооружение ChatGPT

Немецкий генерал Феттер заявил о создании аналога ChatGPT для бундесвера

Министерство обороны Германии разработает аналог ChatGPT для нужд бундесвера. Об этом заявил директор по информационным технологиям ведомства, генерал-лейтенант Михаэль Феттер, сообщает Handelsblatt.

Феттер рассказал о намерении внедрить искусственный интеллект для улучшения управления немецкими войсками. По его словам, перед военными стоит цель предоставить аналогичную нейросеть для внутренней сети бундесвера в ближайшие один-два года.

Генерал также сообщил, что нейросеть поможет облегчить взаимодействие с другими государственными органами и парламентом ФРГ. «Мы регулярно получаем небольшие запросы из бундестага, иногда до 200 вопросов. Там часто задают те же или похожие вопросы», — добавил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пожаловался на нехватку вооружений из-за помощи Украине. По его словам, немецкой армии сейчас «не хватает всего», включая самих военнослужащих.