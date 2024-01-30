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15:55, 30 января 2024Россия

Два села в Белгородской области атаковали украинские дроны-камикадзе

Белгородский губернатор Гладков: два села атаковали дроны-камикадзе ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Leah Millis / Reuters

Два села в Белгородской области подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет», — написал глава области.

В селе Мокрая Орловка взрыв повредил «КамАЗ» и линию газоснабжения. В селе Дроновка при атаке повреждения получили экскаватор и линия электропередачи, из-за чего без света остались две улицы. На место прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб, добавил он.

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Ранее дежурные средства ПВО уничтожили три снаряда от украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях информации от оборонного ведомства не поступало. Кроме того, вечером 29 января Вячеслав Гладков сообщал и об атаке украинских дронов-камикадзе. Никто не пострадал, были повреждено несколько машин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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