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09:15, 30 января 2024Мир

Экспорт оружия из США вырос более чем на 50 процентов из-за конфликта на Украине

Politico: экспорт оружия из США вырос более чем на 50 процентов в 2023 году

Фото: Phil Noble / Reuters

Экспорт вооружения из США вырос более чем на 50 процентов в 2023 году и составил 81 миллиард долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Госдепартамента США.

Отмечается, что наиболее крупные сделки заключены в связи продолжающимся конфликтом на Украине. Самыми крупными контрактами на сумму около 30 миллиардов долларов стали соглашения о вертолетах и пусковых установках ракет большой дальности для Польши и Германии.

Среди этих сделок покупка Варшавой за 12 миллиардов долларов вертолетов AH-64E Apache, высокомобильный артиллерийские ракетные системы большой дальности на 10 миллиардов долларов, а также заказ Германией на сумму 8,5 миллиарда долларов вертолетов CH-47F Chinook и усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-8 на 3 миллиарда.

В Госдепартаменте и Пентагоне, которые контролируют зарубежные военные контракты, заявили, что изучают способы ускорения этих продаж, поскольку мировой спрос резко возрос после начала украинского конфликта.

«Большинство сделок проходят через Госдепартамент в течение 48 часов. Есть ли среди них сделки, в отношении которых у нас есть какие-то политические соображения, которые требуют дополнительного изучения в рамках политики передачи обычных вооружений? Да, есть. Мы не торопимся с этим», — отметила зампомощника госсекретаря США по военно-политическим делам Мира Резник.

Ранее стало известно, что Индия, крупнейший импортер оружия, откажется от российских боеприпасов в пользу американских. При этом власти страны беспокоятся, что такое решение может подтолкнуть Россию к дальнейшему сближению с Китаем.

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      Семен Александров
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