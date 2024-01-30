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00:19, 30 января 2024Мир

Генсек НАТО назвал поставки оружия Украине путем к миру

Генсек Столтенберг: поставки оружия на Украину помогут достичь мира

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную помощь Украине путем к миру, передает РИА Новости.

Он выразил уверенность, что союзники продолжат оказывать поддержку Киеву. «Помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран альянса», — подчеркнул генсек.

Ранее Германия заявила о намерении поставить шесть вертолетов Sea King Украине. Уточняется, что такой вид техники будет передан Киеву впервые.

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      Марина Совина
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