Генсек НАТО назвал поставки оружия Украине путем к миру

Генсек Столтенберг: поставки оружия на Украину помогут достичь мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную помощь Украине путем к миру, передает РИА Новости.

Он выразил уверенность, что союзники продолжат оказывать поддержку Киеву. «Помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран альянса», — подчеркнул генсек.

Ранее Германия заявила о намерении поставить шесть вертолетов Sea King Украине. Уточняется, что такой вид техники будет передан Киеву впервые.