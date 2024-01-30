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14:36, 30 января 2024Силовые структуры

Герою «Бандитского Петербурга» Маковозу отказали в досрочном погашении судимости

Суд Петербурга отказал в досрочном погашении судимости лидеру ОПГ Маковозу
Олег Маковоз

Олег Маковоз. Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга отказал Олегу Белинскому (Маковозу) — одному из лидеров «Братской» преступной группировки — в досрочном погашении судимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Адвокат Маковоза обжаловал постановление. Апелляцию рассмотрит Санкт-Петербургский городской суд.

Маковоз, упоминаемый в сериале «Бандитский Петербург» как один из героев, был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за похищение человека, вымогательство, расправу и посягательство на жизнь. Под стражей лидер ОПГ находился с 2003 года.

10 марта 2023 года Маковоз вышел из заключения по УДО, в период которого получил положительную характеристику по месту работы в производственном цеху. Ее Маковоз приложил к ходатайству о досрочном погашении судимости. Также он указал, что принес извинения потерпевшим и загладил причиненный вред.

Погашение судимости — это прекращение правовых последствий, которые связаны с совершенным преступлением. Погашение происходит автоматически по истечении срока, установленного законодательством.

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      Илона Палей
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