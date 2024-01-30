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19:33, 30 января 2024Забота о себе

Гипертоников призвали регулярно есть два доступных продукта

Кардиолог Шехян призвал регулярно есть гранат, чтобы снизить высокое давление

Фото: Unsplash

Кардиолог, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Грант Шехян рассказал о доступных продуктах, которые помогут снизить высокое давление. Его слова приводят «Известия».

Шехян заявил, существует два продукта, употребление которых прямо помогает снизить уровень артериального давления. Прежде всего он призвал гипертоников регулярно есть гранат. В этом продукте, как объяснил врач, содержится большое количество витамина С, а также активные компоненты, замедляющие действие ангиотензина — вещества, сужающего кровеносные сосуды. Вторым продуктом для снижения давления он назвал черноплодную рябину.

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«Но полагаться в лечении только на них, отказываясь от лекарственных препаратов, нельзя — мы никогда не сможем рассчитать, сколько того или иного продукта необходимо съесть, чтобы давление снизилось. Гранаты и черноплодная рябина противопоказаны гипотоникам», — подчеркнул кардиолог.

Кроме того, по словам Шехяна, некоторые продукты могут воздействовать на давление опосредованно. В частности, для защиты сосудов от разрушения и повышения их эластичности он рекомендовал даже относительно здоровым людям регулярно употреблять в пищу цитрусовые, шпинат, грецкие орехи, фундук, миндаль, а также кефир и молоко с минимальным процентом жирности.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин перечислил основные симптомы инфаркта миокарда. Эта патология сопровождается резкой жгучей болью в груди, которая может распространиться на левое плечо, шею и нижнюю челюсть.

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      Наталья Обрядина
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