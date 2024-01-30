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10:17, 30 января 2024Мир

Глава Евросовета своим решением остаться лишил чиновников шампанского

Politico: Глава Евросовета Мишель своим решением лишил чиновников шампанского

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о своем решении остаться на своем посту до завершения срока в ноябре, из-за чего, по словам одного из чиновников, лишил их повода выпить шампанского. Об этом сообщает газета Politico.

«Он совершил политическое харакири. Сейчас не осталось ни малейшего доверия», — приводит издание слова одного из европейских чиновников.

Таким образом ряд высокопоставленных лиц отреагировали на недавнее заявление Шарля Мишеля баллотироваться в Европейский парламент, а потом его отмены. Как отмечают авторы издания, глава Евросовета лишился политического веса и не способен серьезно влиять на принятие политических решений, касающихся в том числе Украины.

Ранее Мишель заявил, что будет участвовать в предстоящих 6-9 июня текущего года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом. Однако затем он опроверг информацию и объявил о планах остаться на текущей позиции.

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      Максим Габриелян
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