FT: Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в Европарламент

Глава Евросовета Шарль Мишель отказался принимать участие в выборах в Европарламент. Политик планирует остаться на своей позиции, пишет издание Financial Times (FT).

«Шарль Мишель спустя три недели после того, как объявил о своем намерении участвовать в выборах, отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и останется на своем посту», — сказано в сообщении издания.

Журналисты также отметили, что Мишель не уйдет в отставку до окончания срока своих полномочий.

Ранее глава Евросовета заявил, что будет участвовать в предстоящих 6-9 июня текущего года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата.

Ранее американское издание Politico допустило, что преемником Мишеля на посту главы Евросовета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что это право может быть предоставлено ему как лидеру страны-председателя ЕС. Западные журналисты сочли такое развитие событий неблагоприятным из-за позиции Орбана по Украине.

7 января стало известно, что Мишель примет участие в выборах в Европарламент и досрочно покинет свой пост. Он объяснил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента.

