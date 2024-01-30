Госдеп опроверг вывод военных США из Сирии

Виктория Нуланд опровергла данные о выводе американских военных из Сирии

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд опровергла данные о возможном выводе американских военных из Сирии. Ее цитирует ТАСС со ссылкой на интервью телеканалу CNN Türk.

Она указала на теракт в церкви в Стамбуле как на факт, что «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) все еще активно во многих местах, и сейчас США и Турции «как никогда важно укреплять сотрудничество, даже если стороны не всегда согласны с тем, как следует вести эту борьбу».

«Мы нуждаемся друг в друге», — констатировала Нуланд, пояснив, что страны обсуждают дальнейшие действия в Сирии на основе своих интересов.

Ранее в журнале Foreign Policy сообщали, что власти США обсуждают вывод войск из Сирии, так как не видят задач для сохранения контингента. Однако в то же время высокопоставленный представитель Пентагона назвал такие сообщения недостоверными.